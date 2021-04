Superlega, Rooney: “I dirigenti dei club non sono stupidi, hanno le loro ragioni” (Di lunedì 19 aprile 2021) “sono tempi strani ed è una situazione insolita”. Così Wayne Rooney, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso la sua opinione riguardo al progetto Superlega. L’ex attaccante del Manchester United, ora allenatore del Derby County, sostiene che i club “abbiano le loro ragioni”, e che “la cosa migliore è aspettare e vedere cosa succede e come funzionerà”. “I dirigenti sportivi non sono stupidi. L’unica cosa che spero è che il sistema-calcio inglese sia protetto”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “tempi strani ed è una situazione insolita”. Così Wayne, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso la sua opinione riguardo al progetto. L’ex attaccante del Manchester United, ora allenatore del Derby County, sostiene che i“abbiano le”, e che “la cosa migliore è aspettare e vedere cosa succede e come funzionerà”. “Isportivi non. L’unica cosa che spero è che il sistema-calcio inglese sia protetto”, ha concluso. SportFace.

