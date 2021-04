Serie tv spagnole su Netflix, arrivano 3 novità 2021 (assieme a film e reality vip) (Di lunedì 19 aprile 2021) L' «effetto Casa di Carta» su Netflix continua. Stando a quanto annunciato ufficialmente, il colosso streaming rinnova la sua collaborazione con la Spagna, tanto da prepararsi a lanciare sette nuove produzioni originali. Nel piano divulgato da Neflix, la piattaforma streaming continua la collaborazione con le produzioni spagnole, sia in termini di Serie tv, sia film, sia reality. A proposito di reality, uno dei due titoli sarà incententrato su Georgina Rodriguez. Sul lato delle Serie tv, sono tre le nuove produzioni originali in arrivo, che certo puntato a cavalcare il successo inaugurato con la distribuzione su Netflix de La Casa di Carta, continuato poi con Vis a Vis - Il prezzo del riscatto e altri titoli (dal successo alterno), dalla comedy ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) L' «effetto Casa di Carta» sucontinua. Stando a quanto annunciato ufficialmente, il colosso streaming rinnova la sua collaborazione con la Spagna, tanto da prepararsi a lanciare sette nuove produzioni originali. Nel piano divulgato da Neflix, la piattaforma streaming continua la collaborazione con le produzioni, sia in termini ditv, sia, sia. A proposito di, uno dei due titoli sarà incententrato su Georgina Rodriguez. Sul lato delletv, sono tre le nuove produzioni originali in arrivo, che certo puntato a cavalcare il successo inaugurato con la distribuzione sude La Casa di Carta, continuato poi con Vis a Vis - Il prezzo del riscatto e altri titoli (dal successo alterno), dalla comedy ...

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Seri… - B_R_U_C_E__ : @Nicholas_Jenkis Non è proprio fattibile...chi la va a vedere? Chi si compra i diritti? Noi, Juve e Milan siamo il… - serpent849 : RT @perchetendenza: 'UEFA': Perché in una dichiarazione congiunta con le Federazioni italiane, inglesi e spagnole, nonché con Premier Leagu… - AVHernandezDiaz : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Serie A… - pensa_libero : @FBiasin Io godo tantissimo, i tre club più blasonati della serie A sono diventati le squadre materasso di una supe… -