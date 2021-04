Sci alpino | Renate Götschl | sarà una donna la prossima guida della Federazione austriaca?

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tempo di profondi cambiamenti. Anche in seno alladi sci, la mitica ÖSV, che cambierà a breve la sua. Il tirolese Peter Schröcksnadel (79 anni), infatti, che dal 1990 è a caposeconda associazione sportiva più importante dell’Austria dopo lacalcistica, rinuncerà al suo incarico e il suo successore verrà insediato a fine giugno, come riporta skinews.ch. E per la sua successione, secondo quanto riferito dai media austriaci, spunta un nome a sorpresa, e di grande fascino: quello45enne, immensa campionessa del passato recente, tre volte iridata, vincitriceCoppa del Mondo 1999/2000 e anche di 46 gare di Coppa del Mondo. ...

