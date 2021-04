Scanzi scaricato dal suo medico: «È stato lui a chiedermi di fare il vaccino, non conosco i genitori» (Di lunedì 19 aprile 2021) Più introvabile di una Primula Rossa. Ma non per i reporter di Non è l’Arena che – dài e ridai – alla fine lo hanno intercettato mentre entrava nel suo ambulatorio in quel di Arezzo. È lì che Roberto Romizi si è arreso: «Sono il medico di Andrea Scanzi, mi ha chiamato lui per chiedermi di fare il vaccino». Finalmente. Erano settimane che i segugi di Massimo Giletti si erano appositi lì nella speranza di avere un confronto con l’unico che può pronunciare una parola di chiarezza sul contestato vaccino al giornalista del Fatto Quotidiano. Ci sono riusciti, ma quanta fatica. Ma è niente rispetto all’imbarazzo tradito dal medico, in evidente disagio di fronte alla microfono della giornalista. Così il dott. Romizi a Non è l’Arena Lui, però, non c’entra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Più introvabile di una Primula Rossa. Ma non per i reporter di Non è l’Arena che – dài e ridai – alla fine lo hanno intercettato mentre entrava nel suo ambulatorio in quel di Arezzo. È lì che Roberto Romizi si è arreso: «Sono ildi Andrea, mi ha chiamato lui perdiil». Finalmente. Erano settimane che i segugi di Massimo Giletti si erano appositi lì nella speranza di avere un confronto con l’unico che può pronunciare una parola di chiarezza sul conteal giornalista del Fatto Quotidiano. Ci sono riusciti, ma quanta fatica. Ma è niente rispetto all’imbarazzo tradito dal, in evidente disagio di fronte alla microfono della giornalista. Così il dott. Romizi a Non è l’Arena Lui, però, non c’entra ...

Ultime Notizie dalla rete : Scanzi scaricato I furbetti del vaccino, le file saltate e la paziente attesa della gente perbene ... dopo averlo osannato e contribuito a ricoprirlo di vana gloria, lo hanno scaricato. C'è il sindaco di Villasimius, per restare dalle nostre parti, che ha ripetuto la stessa versione di Scanzi, ma ...

Caso Scanzi, il giornalista sospeso da CartaBianca Così la Asl ha 'scaricato' Scanzi A far 'vacillare' e a porre seri dubbi sulla versione del giornalista del Fatto Quotidiano è stata - fra le altre - l'inchiesta condotta dal programma di La7, Non è ...

Scanzi scaricato dal suo medico: «È stato lui a chiedermi di fare il vaccino, non conosco i... Il Secolo d'Italia

... dopo averlo osannato e contribuito a ricoprirlo di vana gloria, lo hanno. C'è il sindaco di Villasimius, per restare dalle nostre parti, che ha ripetuto la stessa versione di, ma ...Così la Asl ha 'A far 'vacillare' e a porre seri dubbi sulla versione del giornalista del Fatto Quotidiano è stata - fra le altre - l'inchiesta condotta dal programma di La7, Non è ...