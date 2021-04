**Russia: Navalny trasferito in ospedale di un’altra colonia penale** (Di lunedì 19 aprile 2021) Mosca, 19 apr. (Adnkronos) – Aleksei Navalny è stato trasferito in un’altra colonia penale della regione di Vladimir, la Ik-3, che dispone di un ospedale, rendono noto le autorità regionali assicurando che le sue condizioni di salute “sono soddisfacenti” e che gli è stata prescritta una terapia a base di vitamine. Lo stretto collaboratore del dissidente, Ivan Zhdanov, denuncia che alla Ik-3 vengono trasferiti i malati gravi. Il trasferimento di Navalny è quindi “l’ammissione da parte del torturatore” delle sue reali condizioni di salute, aggiunge. L’entourage di Navalny sabato ha denunciato che l’oppositore è in gravissime condizioni e che rischia di morire. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Mosca, 19 apr. (Adnkronos) – Alekseiè statoinpenale della regione di Vladimir, la Ik-3, che dispone di un, rendono noto le autorità regionali assicurando che le sue condizioni di salute “sono soddisfacenti” e che gli è stata prescritta una terapia a base di vitamine. Lo stretto collaboratore del dissidente, Ivan Zhdanov, denuncia che alla Ik-3 vengono trasferiti i malati gravi. Il trasferimento diè quindi “l’ammissione da parte del torturatore” delle sue reali condizioni di salute, aggiunge. L’entourage disabato ha denunciato che l’oppositore è in gravissime condizioni e che rischia di morire. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

