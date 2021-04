Riaperture, l’epidemiologa Bisceglia: «Premature. Il coprifuoco? Va mantenuto» (Di lunedì 19 aprile 2021) Lucia Bisceglia: «L’Inghilterra ha vaccinato durante un lockdown strettissimo e ha riaperto solo dopo averne visto i risultati». Necessario in Italia continuare a «rispettare le regole e non pensare che sia finita» Leggi su corriere (Di lunedì 19 aprile 2021) Lucia: «L’Inghilterra ha vaccinato durante un lockdown strettissimo e ha riaperto solo dopo averne visto i risultati». Necessario in Italia continuare a «rispettare le regole e non pensare che sia finita»

