Si è riunito lo scorso 16 aprile per la Prima volta il Consiglio direttivo dello European Cybersecurity Competence Center, ECCC, istituito a dicembre per implementare la Cybersecurity nei Paesi dell'Unione Europea. La sede dello ECCC si trova a Bucarest, Romania. Si è riunito per la Prima volta a Bucarest, nella sua sede definitiva, il Centro

Covid: domani nuovo incontro governo-Regioni sulle riaperture e riunione del Cts Agenzia ANSA Prima riunione per lo European Cybersecurity Competence Center Si riunisce per la prima volta lo European Cybersecurity Competence Center, Centro europeo per implementare la cybersecurity nell'UE.

