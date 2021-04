Porte per alberghi: le normative e a chi affidarsi (Di lunedì 19 aprile 2021) In qualsiasi albergo, scuola, ufficio pubblico o struttura ricettiva è obbligatorio installare Porte antincendio. Si tratta di un obbligo previsto dalla legge, che stabilisce anche quali siano le Porte più adatte per ogni specifico utilizzo. Le Porte degli alberghi devono rispondere a specifiche certificazioni, indicate con l’acronimo (REI, Resistenza, Ermeticità e Isolamento termico). Sostanzialmente le Porte REI impediscono al fuoco di propagarsi rapidamente all’interno degli ambienti, in modo da consentire agli ospiti della struttura di fuggire non appena avvertono allarmi che riguardano un incendio, senza subire danni dovuti al fumo o alle fiamme. Come trovare le Porte giusteLe Porte REI sono quindi obbligatorie per qualsiasi struttura ricettiva. Chi deve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) In qualsiasi albergo, scuola, ufficio pubblico o struttura ricettiva è obbligatorio installareantincendio. Si tratta di un obbligo previsto dalla legge, che stabilisce anche quali siano lepiù adatte per ogni specifico utilizzo. Ledeglidevono rispondere a specifiche certificazioni, indicate con l’acronimo (REI, Resistenza, Ermeticità e Isolamento termico). Sostanzialmente leREI impediscono al fuoco di propagarsi rapidamente all’interno degli ambienti, in modo da consentire agli ospiti della struttura di fuggire non appena avvertono allarmi che riguardano un incendio, senza subire danni dovuti al fumo o alle fiamme. Come trovare legiusteLeREI sono quindi obbligatorie per qualsiasi struttura ricettiva. Chi deve ...

