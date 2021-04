Nasce la Superlega, l’annuncio shock che spiazza il mondo del calcio. Ma era prevedibile (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce la Superlega e l’annuncio spiazza l’opinione pubblica. Una competizione tra le migliori d’Europa sul modello NBA era ormai chiaro potesse Nascere in tempi brevi e ad accelerare il processo, forse, è stata la pandemia di Covid-19. Ma lo shock per tifosi e addetti ai lavori resta tanto: il format che esclude tante squadre di livello, la lotta con l’Uefa che minaccia severe sanzioni tra cui l’esclusione dalle altre competizioni delle dodici sorelle fondatrici, il dilemma sui pro e i contro che questa decisione ha sul calcio del futuro. Ma qual è il vero impatto? Quali sono le vere ragioni alla base della nuova Superlega che, se dovesse andare in porto, è pronta a creare un vero e proprio terremoto nei prossimi anni? E mentre ci si chiede se potrà ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021)lal’opinione pubblica. Una competizione tra le migliori d’Europa sul modello NBA era ormai chiaro potessere in tempi brevi e ad accelerare il processo, forse, è stata la pandemia di Covid-19. Ma loper tifosi e addetti ai lavori resta tanto: il format che esclude tante squadre di livello, la lotta con l’Uefa che minaccia severe sanzioni tra cui l’esclusione dalle altre competizioni delle dodici sorelle fondatrici, il dilemma sui pro e i contro che questa decisione ha suldel futuro. Ma qual è il vero impatto? Quali sono le vere ragioni alla base della nuovache, se dovesse andare in porto, è pronta a creare un vero e proprio terremoto nei prossimi anni? E mentre ci si chiede se potrà ...

