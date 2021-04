Nasce la Superlega europea | ci sono Milan | Inter e Juve Regole e format del nuovo torneo

(Di lunedì 19 aprile 2021) La rivoluzione è servita, un terremoto per il calcio europeo e non solo. Dodici club europei di calcio hanno annunciato congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica ...

ROMA - Dopo un susseguirsi di voci e reazioni, ecco l'ufficialità:la. "Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, ...L'Uefa non ci sta L'Uefa, le federazioni e leghe professionistiche di Inghilterra, Spagna e Italia si schierano compatte contro la nascita della. Sullo sfondo anche una maxi causa da 50 - ...Nella nostra visione, e in accodo con i nostri statuti, ogni competizione calcistica, sia essa nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi di solidarietà, inclusività, integr ...Soldi, affari, marketing, investimenti, diritti tv. Nba docet. È il calcio moderno che, da più popolare, si è trasformato negli anni in business. E non è un caso ...