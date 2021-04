Miryea presa di mira dal gruppo? Il pettegolezzo arriva in Honduras (Di lunedì 19 aprile 2021) Miryea Stabile in lacrime dopo aver saputo che il gruppo l’avrebbe offesa quando lei è andata via. Intanto il gruppo nega di averlo fatto Miryea Stabile, l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione, insieme a Vera Gemma è tornata a vivere a Playa Reunion con il resto dei compagni d’avventura, ma a quanto pare la convivenza si sta dimostrando più difficile del solito. Dopo il ritorno col gruppo, la giovane influencer ha legato di più con Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, entrambe le naufraghe sono finite in nomination nel corso della precedente puntata, contemporaneamente cresce ancora l’amicizia con Vera Gemma che nel frattempo – dopo le amazzoni – ha creato un nuovo gruppo, denominato “valchirie”. Intanto ala giovane ex vincitrice de La Pupa e il Secchione Miryea si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021)Stabile in lacrime dopo aver saputo che ill’avrebbe offesa quando lei è andata via. Intanto ilnega di averlo fattoStabile, l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione, insieme a Vera Gemma è tornata a vivere a Playa Reunion con il resto dei compagni d’avventura, ma a quanto pare la convivenza si sta dimostrando più difficile del solito. Dopo il ritorno col, la giovane influencer ha legato di più con Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, entrambe le naufraghe sono finite in nomination nel corso della precedente puntata, contemporaneamente cresce ancora l’amicizia con Vera Gemma che nel frattempo – dopo le amazzoni – ha creato un nuovo, denominato “valchirie”. Intanto ala giovane ex vincitrice de La Pupa e il Secchionesi ...

Advertising

bonny_bunny02 : Sono contenta che ci siano ancora Miryea e Vera Gemma però il fatto che siano rientrate senza un televoto dopo che… - roseb_tch : Onestamente ci credo che abbiano parlato male di Miryea, perché lei ha questo modo di essere esuberante e un po' da… - LaliMarquez97 : RT @alessandresh: Valentina ha rotto un po' il cazzo; se Miryea rientra con la cioccolata mangiucchiata lancia la frecciatina sul fatto che… - alessandresh : Valentina ha rotto un po' il cazzo; se Miryea rientra con la cioccolata mangiucchiata lancia la frecciatina sul fat… - Fagiude : RT @contechristino: - 'No ma Miryea c'ha due cosce così' - 'No ma Elisa un'altra persona, accanita eh' - 'Tutte e tre belle in forze' - 'Or… -