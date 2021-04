Mercoledì il Consiglio dei ministri | 11 regioni puntano al giallo | c' è il rebus del pass per eventi o spostamenti

Advertising

ViselliTania : RT @riktroiani: Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove regole (@SkyTG24) - Vikturika : @KenmaK__ Paranoia agent su YouTube la Yamato animation fa uscire un episodio ogni mercoledì coi sottotitoli. È uno… - LauraCarrese : RT @riktroiani: Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì prossimo a varare un decreto con le nuove regole (@SkyTG24) - voceditalia : Verso le riaperture del 26 aprile con l’incognita pass. Sarà il Consiglio dei ministri tra martedì e mercoledì pros… - ComunediSchio : Il Consiglio Comunale è convocato, a porte chiuse senza pubblico, per i giorni mercoledì 28 aprile 2021 ore 18.15 e… -

Nelle prossime ore il Comitato tecnico scientifico, poi il confronto con le regioni, e mercoled , o al pi tardi gioved , ildei ministri per mettere nero su bianco il nuovo decreto che indicher il calendario e le regole per le riaperture , con 11 regioni e le provincie di Trento e Bolzano che, dati alla mano, ...Poi ci sarà il confronto con le Regioni , e21 o al più tardi giovedì 22, toccherà aldei ministri fissare tutto nel nuovo decreto. Come funzionerà il pass per gli spostamenti Il ...