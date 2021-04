Mauro Romano: Manuela Arcuri interviene sul caso (Di lunedì 19 aprile 2021) Il giallo di del bambino scomparso nel 1977 a Racale, nel Salento. (screenshot video)Mauro Romano, il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, 44 anni dopo non trova ancora pace: in questi giorni, la sua scomparsa è diventata nuovamente di attualità. Complici diverse trasmissioni televisive che sono tornate a occuparsi del caso. Ma anche una mamma, Bianca Colajanni, che non si dà pace. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mauro Romano vivo? Chi è lo sceicco Mohammed Al Habtoor Secondo la donna, suo figlio sarebbe lo sceicco Mohammed Al Habtoor. La donna ha visto una foto su un quotidiano italiano e ha avuto pochi dubbi: quella cicatrice è un segno distintivo del figlio Mauro Romano. Una cicatrice particolare, che ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il giallo di del bambino scomparso nel 1977 a Racale, nel Salento. (screenshot video), il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977, 44 anni dopo non trova ancora pace: in questi giorni, la sua scomparsa è diventata nuovamente di attualità. Complici diverse trasmissioni televisive che sono tornate a occuparsi del. Ma anche una mamma, Bianca Colajanni, che non si dà pace. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>vivo? Chi è lo sceicco Mohammed Al Habtoor Secondo la donna, suo figlio sarebbe lo sceicco Mohammed Al Habtoor. La donna ha visto una foto su un quotidiano italiano e ha avuto pochi dubbi: quella cicatrice è un segno distintivo del figlio. Una cicatrice particolare, che ...

