Matteo Bassetti pesanti accuse su Massimo Galli in diretta Tv: “Per chi lavora” (Di lunedì 19 aprile 2021) "Forse qualche mio collega lavora più per sé. Noi diamo dei suggerimenti tecnici, poi chi decide è la politica". Così Matteo Bassetti ha risposto a Myrta Merlino, che a L'aria che tira ha citato gli ultimi interventi di Andrea Crisanti e Massimo Galli, entrambi polemici con il governo e in particolare con il presidente del Consiglio. Il primo ha dichiarato che stiamo commettendo una "stupidaggine epocale" con queste riaperture, mentre il secondo ha detto addirittura che Mario Draghi sul Covid "non ne ha azzeccata una". "Io guardo alla realtà che mi trovo di fronte ogni mattina", ha esordito Bassetti che poi ha aggiunto: "Ho quasi 15 posti liberi su 25, i reparti si stanno progressivamente svuotando e i ricoveri delle persone più anziane stanno diminuendo anche grazie alla ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 aprile 2021) "Forse qualche mio collegapiù per sé. Noi diamo dei suggerimenti tecnici, poi chi decide è la politica". Cosìha risposto a Myrta Merlino, che a L'aria che tira ha citato gli ultimi interventi di Andrea Crisanti e, entrambi polemici con il governo e in particolare con il presidente del Consiglio. Il primo ha dichiarato che stiamo commettendo una "stupidaggine epocale" con queste riaperture, mentre il secondo ha detto addirittura che Mario Draghi sul Covid "non ne ha azzeccata una". "Io guardo alla realtà che mi trovo di fronte ogni mattina", ha esorditoche poi ha aggiunto: "Ho quasi 15 posti liberi su 25, i reparti si stanno progressivamente svuotando e i ricoveri delle persone più anziane stanno diminuendo anche grazie alla ...

