Lutto nel ciclismo: morta Monica Bandini, iridata nella cronometro a squadre (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è spenta oggi, a soli 56 anni, Monica Bandini, grande ciclista azzurra attiva tra gli anni ’80 e ’90, specialista della cronometro a squadre, al tempo disciplina che assegnava maglia iridata e medaglie olimpiche. Monica è deceduta a causa di forte e improvviso malore che l’ha colpita mentre lavorara il terreno di famiglia a Villagrappa di Forlì. A riportare la notizia è stato il Corriere di Romagna. Nel corso della sua carriera, Bandini si era laureata campionessa del Mondo nella cronometro a squadre, insieme a Maria Canins, Francesca Galli e Roberta Bonanomi, nel 1988, sul tracciato di Reinaix. Inoltre, era stata anche bronzo a Villach 1987 e argento a Chambery 1989. All’epoca la cronometro a ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Si è spenta oggi, a soli 56 anni,, grande ciclista azzurra attiva tra gli anni ’80 e ’90, specialista della, al tempo disciplina che assegnava magliae medaglie olimpiche.è deceduta a causa di forte e improvviso malore che l’ha colpita mentre lavorara il terreno di famiglia a Villagrappa di Forlì. A riportare la notizia è stato il Corriere di Romagna. Nel corso della sua carriera,si era laureata campionessa del Mondo, insieme a Maria Canins, Francesca Galli e Roberta Bonanomi, nel 1988, sul tracciato di Reinaix. Inoltre, era stata anche bronzo a Villach 1987 e argento a Chambery 1989. All’epoca laa ...

Advertising

settesere : Faenza, lutto nel ciclismo, malore fatale per la 56enne campionessa Monica Bandini #settesere #news - StampaSavona : Lutto nel porto di Alassio: è morto Agostino Tarello - tuttoggi : Lutto nel giornalismo umbro per la morte di Leonardo Gioia. La notizia ... #cronaca #umbria - SaraRRSnow : @scrabionata -cosa simile nel panorama televisivo turco. È 'vietato' confermare una storia d'amore con la serie in… - sisto_davide : Stasera ospite di Radio Gold e di “Messaggi nel vento”, la trasmissione ideata da La Stampa e RadioGold per raccogl… -