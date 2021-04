LIVE Tour of the Alps, prima tappa in DIRETTA: finalmente Gianni Moscon! L’Italia riabbraccia un talento! (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Pensate che la sua ultima vittoria risale al 21 ottobre del 2018 al Tour of Guangxi. 15.31 Dunque domani, esattamente nel giorno dei suo 27esimo compleanno, Moscon prenderà il via della seconda tappa da leader della corsa. 15.30 Molto bene anche gli altri azzurri Fabio Felline, Enrico Battaglin e Gianluca Brambilla che si sono lanciati nella volata dei battuti. 15.29 Ecco la top ten odierna: 1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 20 30 3:29:24 2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team 10 18 ,, 3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates 5 12 ,, 4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 7 ,, 5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 4 ,, 6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè 3 ,, 7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2 ,, 8 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1 ,, 9 TESFATSION ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Pensate che la sua ultima vittoria risale al 21 ottobre del 2018 alof Guangxi. 15.31 Dunque domani, esattamente nel giorno dei suo 27esimo compleanno, Moscon prenderà il via della secondada leader della corsa. 15.30 Molto bene anche gli altri azzurri Fabio Felline, Enrico Battaglin e Gianluca Brambilla che si sono lanciati nella volata dei battuti. 15.29 Ecco la top ten odierna: 1 MOSCONINEOS Grenadiers 20 30 3:29:24 2 ANDERSEN Idar Uno-X Pro Cycling Team 10 18 ,, 3 RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates 5 12 ,, 4 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 7 ,, 5 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 4 ,, 6 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè 3 ,, 7 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2 ,, 8 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1 ,, 9 TESFATSION ...

