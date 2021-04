Leeds-Liverpool stasera in tv: data, orario e streaming Premier League 2020/2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Alle 21:00 di lunedì 19 aprile Leeds e Liverpool scenderanno in campo in occasione della trentaduesima giornata di Premier League 2020/2021. I reds cercano punti per rientrare nel discorso Champions League con 52 punti e tre vittorie consecutive nelle ultime tre che fanno ben sperare. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Alle 21:00 di lunedì 19 aprilescenderanno in campo in occasione della trentaduesima giornata di. I reds cercano punti per rientrare nel discorso Championscon 52 punti e tre vittorie consecutive nelle ultime tre che fanno ben sperare. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

