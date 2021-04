(Di lunedì 19 aprile 2021) Credo che nelle prossime settimane sarà necessaria l’istituzione del premio giornalistico Manlio Morgagni. Non vi dice niente? Rimedio, era il presidente-direttore dell’agenzia Stefani, suicidatosi, unico tra i ras del regime, dopo aver appreso dell’arresto di Mussolini. Una bella targa con la sua frase di accompagno “Ti domando perdono se sparisco”. Da assegnare il 25 luglio a chi tra i colleghi ci spiegherà meglio lo “sguardo di oggi”.di Mario, ovviamente. Comunque, al di là degli scherzi, ledel Presidente del Consiglio sul(così come le scelte di Joe Biden)che il vostro devoto aveva. I veri motivi del cambio a Palazzo Chigi, la ciccia dietro le mostrine di Figliuolo, l’impresentabilità dei ministri, ...

Advertising

bettadigiulio : RT @ilfattoblog: Le affermazioni di Draghi sul #debito confermano ciò che avevo annusato [LEGGI] @RasoiodiRoccam - ilfattoblog : Le affermazioni di Draghi sul debito confermano quello che avevo annusato - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Le affermazioni di Draghi sul #debito confermano ciò che avevo annusato [LEGGI] @RasoiodiRoccam - ilfattoblog : Le affermazioni di Draghi sul #debito confermano ciò che avevo annusato [LEGGI] @RasoiodiRoccam - gjscco : RT @inaltoicuori_5S: -

Ultime Notizie dalla rete : affermazioni Draghi

Il Fatto Quotidiano

... aggiungendo che in questo contesto potrebbe essere utile seguire ledel CTS sulla ... presieduta dal Presidente del Consiglio Marioe dal ministro della salute Speranza, il premier ...... ma è un passo avanti o no? Ma torniamo alle disinvolterilasciate dal professor Galli al Fatto quotidiano . Che significa chenon ne ha azzeccata una? Sospendiamo per ora il ...Qualche giorno fa il nostro Presidente del Consiglio si è esposto politicamente con un’affermazione forte nei riguardi del Presidente della Turchia Erdogan ...Proprio nel giorno in cui il piano vaccinazioni accelera, il virologo Massimo Galli dell'Ospedale Sacco accusa il premier Draghi di "non averne ancora azzeccata una sul Covid" ma i fatti gli danno tor ...