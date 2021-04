La tastiera a forma di bomba a mano (Di lunedì 19 aprile 2021) 25 tasti (uno è segreto) completamente programmabili e un design ispirato alla celebre granata americana Pineapple della Seconda Guerra Mondiale (Foto: Github)Non c’è molto spazio per la fantasia quando si sta progettando una tastiera: su può variare sul raggruppamento dei tasti oppure sui meccanismo di pressione, ma in generale si è sempre davanti a una periferica piatta e essenziale. Eppure c’è chi ha tentato una via più estrema e inaspettata ispirandosi addirittura a una bomba a mano. L’autore dell’insolito gadget si firma come dapperrougue su Reddit e ha raccontato di essersi improvvisamente illuminato durante la personalizzazione di una tastiera ergonomica. Perché limitarsi a un noioso dispositivo bidimensionale e perché invece non virare su un design originale seppur non molto comodo? E così il risultato è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) 25 tasti (uno è segreto) completamente programmabili e un design ispirato alla celebre granata americana Pineapple della Seconda Guerra Mondiale (Foto: Github)Non c’è molto spazio per la fantasia quando si sta progettando una: su può variare sul raggruppamento dei tasti oppure sui meccanismo di pressione, ma in generale si è sempre davanti a una periferica piatta e essenziale. Eppure c’è chi ha tentato una via più estrema e inaspettata ispirandosi addirittura a una. L’autore dell’insolito gadget si firma come dapperrougue su Reddit e ha raccontato di essersi improvvisamente illuminato durante la personalizzazione di unaergonomica. Perché limitarsi a un noioso dispositivo bidimensionale e perché invece non virare su un design originale seppur non molto comodo? E così il risultato è ...

Advertising

gm_catalano : @SibillaeApollo Scusa i refusi ma la tastiera se non si sta attenti prende il sopravvento. Anche scrivere correttam… - PCossu : RT @P_Rava: Signora che, per qualche recondita ragione, si sente élite e ci tiene a definire i sostenitori del precedente governo 'una cozz… - Keynesblog : RT @P_Rava: Signora che, per qualche recondita ragione, si sente élite e ci tiene a definire i sostenitori del precedente governo 'una cozz… - P_Rava : Signora che, per qualche recondita ragione, si sente élite e ci tiene a definire i sostenitori del precedente gover… - monclap_ : @buoniisassi Boh ma io so che si chiama tastiera qwerty perché se prendi le prime 6 lettere della tastiera si forma la parola qwerty -