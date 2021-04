La Commissione Europea: “Lo sport si basa su diversità e inclusione, non si può riservare ai pochi ricchi” (Di lunedì 19 aprile 2021) Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea, ha commentato la nascita della Superlega sui propri profili social. Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l’inclusione. Non c’è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base. Universalità, inclusione e diversità sono elementi chiave dello sport europeo e del nostro stile di vita europeo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Margaritis Schinas, vicepresidente della, ha commentato la nascita della Superlega sui propri profili social. Dobbiamo difendere un modello dieuropeoto sui valori,to sullae l’. Non c’è spazio per riservarlo aiclube potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base. Universalità,sono elementi chiave delloeuropeo e del nostro stile di vita europeo. L'articolo ilNapolista.

