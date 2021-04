Juventus-Parma, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 19 aprile 2021) La data, l’orario e la diretta tv e streaming della conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Parma, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con l’Atalanta, vogliono subito rialzare la testa per consolidare il loro attuale piazzamento che garantirebbe un posto in Champions League. Il tecnico bresciano presenterà i temi della partita alle ore 15 di martedì 20 aprile. Diretta tv su Sky Sport 24 e Juventus Tv, streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) La, l’e la diretta tv edelladi Andreaalla vigilia di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con l’Atalanta, vogliono subito rialzare la testa per consolidare il loro attuale piazzamento che garantirebbe un posto in Champions League. Il tecnico bresciano presenterà i temi della partita alle ore 15 di martedì 20 aprile. Diretta tv su Sky Sport 24 eTv,su Sky Go. SportFace.

