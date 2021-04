Ingenuity | la Nasa fa volare il primo drone della storia su Marte

(Di lunedì 19 aprile 2021) Un altro momento storico nell'esplorazione del pianeta rosso con il decollo delelicottero teleguidato dalla Terra, in dotazione al rover Perseverance Un altro momento storico dell'esplorazione spaziale

...immagine scattata dalla videocamera di navigazione di, che mostra l'ombra del velivolo proiettata sul suolo marziano. Maggiori dettagli verranno rilasciati alle 18 di oggi, quando la...Dal minuto 38 l'esultanza dei tecnici della sala di controllo del Jpl dellaall'arrivo della prima foto diche corona oltre 8 anni di lavoro. Poi le immagini di Perseverance. ...Un piccolo elicottero drone per l'uomo, un gran volo per l'umanità: Ingenuity attraversa per 40 secondi il cielo di Marte e scrive la Storia.Ha fatto la storia oggi essendo il primo velivolo a realizzare un volo controllato e motorizzato su un pianeta oltre la Terra ...