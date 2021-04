Il tour di Tiziano Ferro è cancellato, info rimborso biglietti (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tour di Tiziano Ferro è cancellato. L’artista avrebbe dovuto esibirsi negli stadi per la presentazione dell’ultimo album di inediti, Accetto Miracoli, ma la tournée viene ufficialmente cancellata oggi. Non verrà posticipata alla prossima estate ma viene integralmente cancellata. Questo non significa che Tiziano Ferro non torni presto a suonare sui palchi degli stadi italiani: lo farà nel 2023, e si sta già lavorando agli appuntamenti della prossima tournée. Quella già annunciata, però, viene completamente cancellata. I fan potranno adesso decidere di chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per lo scorso tour oppure conservarli per accedere ai concerti in fase di programmazione, che si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildi. L’artista avrebbe dovuto esibirsi negli stadi per la presentazione dell’ultimo album di inediti, Accetto Miracoli, ma lanée viene ufficialmente cancellata oggi. Non verrà posticipata alla prossima estate ma viene integralmente cancellata. Questo non significa chenon torni presto a suonare sui palchi degli stadi italiani: lo farà nel 2023, e si sta già lavorando agli appuntamenti della prossimanée. Quella già annunciata, però, viene completamente cancellata. I fan potranno adesso decidere di chiedere ildeiacquistati per lo scorsooppure conservarli per accedere ai concerti in fase di programmazione, che si ...

tulacura : RT @happytomlivson: io ormai stessa positività di tiziano ferro che rinvia il tour negli stadi non per il 2022 ma per il 2023. - alexswiftzn : Vado a dormire con l'annuncio della superlega. Mi sveglio e Tiziano annuncia la cancellazione del tour 2021. Non be… - lxtbrave : Tiziano ha spostato il tour al 2023... Io non ne posso più di sta situazione, i concerti erano l'unico posto dove m… - iltempomigliore : Il tour di Tiziano Ferro spostato al 2023???? non so se sono più arrabbiata o triste... Se per il calcio, e lo dico… - GretaSmara : Tiziano Ferro che come previsto conferma che anche per questa annata il tour è annullato, e che le nuove date saran… -

Olbia, il grido d'aiuto delle guide turistiche: "noi senza ristori, la Regione risponda"

"Lunedì arriveranno notizie in merito al tour. Grazie ancora per la pazienza". Così Tiziano Ferro annunciava nelle sue storie IG chiarimenti in merito al suo tour negli stadi. "Stiamo aspettando ...Cancellato il tour di Tiziano Ferro. Lo annuncia il cantautore con un post sui social: "TZN 2021, il tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani ahimè ...