Il ricettario con 12 piatti da abbinare a quello che mangia il vostro gatto (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Pixabay)Si sa, i gatti sono animali indipendenti. I loro padroni, spesso, no. Quindi non appare così strampalata l’idea che qualcuno voglia abbinare la pappa del micio con quello che porta in tavola per sé, così da creare una sorta di menu condiviso. Fancy Feast, linea di alimentazione gourmet per felini di Purina, ha pubblicato un libro di ricette per bipedi che ben si sposano con i suoi nuovi antipasti per gatti monodose (i Petites). S’intitola Petite Feast: A Cookbook e può essere scaricato gratuitamente. A curare i dodici piatti per umani sono Amanda Hassner, la chef interna di Fancy Feast, con l’aiuto della candidata al James Beard Award Jerrelle Guy e dell’attore Josh Snyder (sposato con Angela Kinsey, cioè la gattara Angela della serie The Office). Le ricette sono ispirate ai tre antipasti per felini in commercio: salmone ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Pixabay)Si sa, i gatti sono animali indipendenti. I loro padroni, spesso, no. Quindi non appare così strampalata l’idea che qualcuno vogliala pappa del micio conche porta in tavola per sé, così da creare una sorta di menu condiviso. Fancy Feast, linea di alimentazione gourmet per felini di Purina, ha pubblicato un libro di ricette per bipedi che ben si sposano con i suoi nuovi antipasti per gatti monodose (i Petites). S’intitola Petite Feast: A Cookbook e può essere scaricato gratuitamente. A curare i dodiciper umani sono Amanda Hassner, la chef interna di Fancy Feast, con l’aiuto della candidata al James Beard Award Jerrelle Guy e dell’attore Josh Snyder (sposato con Angela Kinsey, cioè la gattara Angela della serie The Office). Le ricette sono ispirate ai tre antipasti per felini in commercio: salmone ...

