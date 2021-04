Il patto proposto da Letta e il precedente di Ciampi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Il 23 luglio del 1993 l'Italia evitò una crisi come quella greca, senza neppure poter contare su Euro ed Europa. Quel giorno il governo di Carlo Azeglio Ciampi e le parti sociali (imprese e lavoratori) firmarono il "patto per la politica dei redditi e lo sviluppo". A quel patto, quasi 28 anni dopo, si ispira il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, quando spiega: "Vorrei proporre al governo e alle forze politiche, alle parti sociali che si faccia un grande patto, un patto per la ricostruzione del nostro Paese. Facciamolo a partire dalle forze politiche che oggi sostengono il governo Draghi. Credo che Mario Draghi abbia tutta la forza per farlo", dice Letta che poi sottolinea: "Ora è il momento di fare come Ciampi fece nel 1993. Da ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Il 23 luglio del 1993 l'Italia evitò una crisi come quella greca, senza neppure poter contare su Euro ed Europa. Quel giorno il governo di Carlo Azeglioe le parti sociali (imprese e lavoratori) firmarono il "per la politica dei redditi e lo sviluppo". A quel, quasi 28 anni dopo, si ispira il segretario del Partito Democratico, Enrico, quando spiega: "Vorrei proporre al governo e alle forze politiche, alle parti sociali che si faccia un grande, unper la ricostruzione del nostro Paese. Facciamolo a partire dalle forze politiche che oggi sostengono il governo Draghi. Credo che Mario Draghi abbia tutta la forza per farlo", diceche poi sottolinea: "Ora è il momento di fare comefece nel 1993. Da ...

