Il cantante Aiello è stato arrestato a Milano? Lo scherzo de Le Iene (Di lunedì 19 aprile 2021) Il cantante Aiello arrestato a Milano? Sul web ha iniziato a girare la notizia secondo la quale il cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo sarebbe finito nei guai. Secondo quanto riportato anche Fanpage, infatti, si pensava che Aiello fosse stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Il tutto sarebbe avvenuto a L'articolo proviene da Novella 2000.

alessiadaniele8 : RT @yleniaindenial: Aiello arrestato per spaccio di droga, Aiello in realtà è stato scambiato per il paese, shøck perché in realtà Aiello i… - ale__danna : RT @Ri_Ghetto: Nel giro di un'ora su Twitter: Aiello arrestato per droga, Aiello in realtà non era il cantante ma il nome di una città in c… - _Valealizzi_ : RT @yleniaindenial: E venne Aiello il cantante arrestato per spaccio di droga, che in realtà era Aiello il paese dove sono stati arrestati… - abloodyrevenge : d'ora in poi lo chiamerò solo Aiello il cantante così nessuno si confonde e pensa a paesini quando parlo di lui - alessiadaniele8 : RT @Ri_Ghetto: Nel giro di un'ora su Twitter: Aiello arrestato per droga, Aiello in realtà non era il cantante ma il nome di una città in c… -