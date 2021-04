Gucci e Balenciaga insieme nella sfilata Aria

(Di lunedì 19 aprile 2021) La tanto attesaè arrivata. Un evento unico nel suo genere anche e soprattutto perché ha visto per la prima voltastoria. L’indiscrezione era già circolata prima della presentazione online della nuova collezione, ma non era stata confermata né smentita dalle due aziende che figurano nel Gruppo Kering.

Advertising

amalgamidol : RT @diorangxl: Gucci x Balenciaga Fall 2021 RTW - davidbrownwn : RT @diorangxl: Gucci x Balenciaga Fall 2021 RTW - umihashindayo : GUCCI × BALENCIAGA - bbrcn_k : RT @diorangxl: Gucci x Balenciaga Fall 2021 RTW - dreamofcodein : gucci x balenciaga a bon ? -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci Balenciaga

O viceversa, un looke' attraversato dalla classica web verde rosso verde di. Tutto e' nato da una telefonata tra Zurigo e Roma 'quando ho detto a Demna che volevo giocare con un ...Ma aria è anche la ventata di novità che dal 2015hanno portato all'interno di brand storici, mutandoli senza stravolgerli. Nasce così la loro unione in una sfilata mesh - up in ...Gucci e Balenciaga hanno proposto abiti con il doppio logo alla sfilata Aria che ha omaggiato i 100 anni dalla fondazione del brand toscano.Per la Spring/Summer 2021 Saucony Originals ha introdotto un nuovo modello che rende omaggio a un classico, la Jazz Court.