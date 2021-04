Grillo: Taverna, ‘da mamma vicina a Beppe, no a sciacallaggio’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Ciò che prova Beppe a livello umano posso solo immaginarlo, e da mamma gli sono vicina. La Magistratura è al lavoro, perciò auspico che giornali e talk show lascino che questa vicenda si risolva, come giusto che sia, in tribunale. Serve rispetto: no a speculazioni da sciacalli”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato in quota M5S, Paola Taverna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Ciò che provaa livello umano posso solo immaginarlo, e dagli sono. La Magistratura è al lavoro, perciò auspico che giornali e talk show lascino che questa vicenda si risolva, come giusto che sia, in tribunale. Serve rispetto: no a speculazioni da sciacalli”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato in quota M5S, Paola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

