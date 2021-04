Grillo difende il figlio dalle accuse di stupro | scoppia la polemica Pd e Iv contro il fondatore M5s

fanpage : Beppe Grillo difende pubblicamente suo figlio Ciro, accusato di stupro con tre amici, ma spuntano le accuse di un'a… - SkyTG24 : Grillo difende il figlio accusato di strupro: 'Non è vero niente' - lucarizzonervo : Ci si difende nei processi, non dai processi. Anche il figlio di Beppe #Grillo. Senza che nessuno usi il potere med… - Blackmb7passi : RT @squopellediluna: Tra Grillo che difende il figlio e quelli dello zoo 105 che giocano con lo stupro ho come un'insana voglia di imbracci… - Brasviz1 : RT @aldotorchiaro: Il video di @beppe_grillo con cui difende il figlio e accusa la vittima è esso stesso uno #stupro. Di civiltà. #Grillo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo difende

Un padre cheil figlio è sempre comprensibile e quasi sempre non sindacabile. Non è un caso che in sede ... Beppe, però, è anche non solo un capo politico, ma la guida del partito di ...La capogruppo alla Camera di Italia Viva , Maria Elena Boschi , risponde al video di Beppein cuiil figlio dalle accuse di stupro: 'Il video è scandaloso.si deve semplicemente vergognare. Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma ...Maria Elena Boschi ha criticato le parole utilizzate dal fondatore del M5s Beppe Grillo nel video in cui difendeva il figlio dall'accusa di stupro.«Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante». Lo dicono, in esclusiva all'Adnkronos, attraverso il loro legale Giulia ...