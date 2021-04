Grillo | Boschi | ' due pesi e due misure | ricordate cosa ha fatto a me e a mia famiglia?'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Di chesi lamenta oggi Beppe? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua? Ma vihaa me, a mio padre, alla mia di?". Lo dice Maria Elenadi Iv in un video sui social. "Mio padre è stato accusato di ben altri reati, certo non di stupro. E dopo indagini di anni, non ha nemmeno una sentenza di condanna. Archiviato. Eppure quanto odio, quanta volgarità, quanta violenza verbale in quegli anni hanno accompagnato la mia. Spesso ispirati da Beppee dal M5S. Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso a differenza di Beppe". ...

prosegue: 'Quandoci spiega che suo figlio è innocente perché non è né in carcere né agli arresti domiciliari, dice semplicemente una falsità da un punto di vista giuridico, e anche ...... proprietaria oltre che delle flotte, divigneti, torrenti, molini, ferriere, filande e segherie. Una ricchezza su cui Doria, Spinola, Adorno, Malaspina, Grimaldi, Marini,, Carpeneto, ...Non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati. Ma che Beppe Grillo usi il suo potere mediatico e politico per assolvere il figlio è vergognoso". Lo dice Maria Elena ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Di che cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?