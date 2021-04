Giuseppe Rossi | «Superlega? Che stronzata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex Fiorentina e Parmaha commentato tramite il proprio profilo social la nascita della nuovaeuropea Tramite il proprio profilo social, l’ex attaccante delle italiane Fiorentina e Parma“pepito”ha commentato la nascita della nuovaeuropea. Ecco le parole dell’ex attaccante azzurro in disaccordo con la compentizione. Who else thinks this Super League bullshit is a joke??? I’m hoping every soccer/football fan in the world realizes how damaging this is to our game. #NOsuperleague —(@22) April 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.