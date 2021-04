Fiorentina in pericolo. E il silenzio fa rumore (Di lunedì 19 aprile 2021) silenzio stampa e ritiro nel menù della Fiorentina, di fronte a una settimana che potrebbe essere decisiva La sconfitta rimediata dalla Fiorentina in casa del Sassuolo rischia di trasformare velocemente la stagione, che da disastrosa può diventare tragica. Il 3-1 incassato dalla banda Iachini al Mapei Stadium è altamente pericoloso e non lascia presagire niente di buono. Il risultato ha complicato maledettamente una classifica già troppo brutta per essere vera, ma a preoccupare fortemente la tifoseria viola, letteralmente furibonda con squadra e società, è la totale mancanza di atteggiamento mostrata nel secondo tempo in Emilia. Una squadra molle, sfiduciata, con poco carattere e adesso anche spaventata. Il risultato di Cagliari non ha certamente aiutato il morale, la vittoria del Torino è stato un macigno ulteriore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)stampa e ritiro nel menù della, di fronte a una settimana che potrebbe essere decisiva La sconfitta rimediata dallain casa del Sassuolo rischia di trasformare velocemente la stagione, che da disastrosa può diventare tragica. Il 3-1 incassato dalla banda Iachini al Mapei Stadium è altamenteso e non lascia presagire niente di buono. Il risultato ha complicato maledettamente una classifica già troppo brutta per essere vera, ma a preoccupare fortemente la tifoseria viola, letteralmente furibonda con squadra e società, è la totale mancanza di atteggiamento mostrata nel secondo tempo in Emilia. Una squadra molle, sfiduciata, con poco carattere e adesso anche spaventata. Il risultato di Cagliari non ha certamente aiutato il morale, la vittoria del Torino è stato un macigno ulteriore ...

