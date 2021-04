Ex Milan – André Silva proposto ad un grande club europeo | News (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ex attaccante del Milan André Silva sta disputando una grande stagione in Bundesliga: il portoghese è stato proposto ad un grande club Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ex attaccante delsta disputando unastagione in Bundesliga: il portoghese è statoad un

Eintracht Francoforte: un club 'rifiuta' André Silva Commenta per primo Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo il Barcellona ha detto no ad André Silva : l'ex attaccante del Milan, che lascerà l'Eintracht Francoforte, è stato proposto da intermediari, ma non interessa.

Commenta per primo Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo il Barcellona ha detto no ad André Silva : l'ex attaccante del Milan, che lascerà l'Eintracht Francoforte, è stato proposto da intermediari, ma non interessa.