Elisa Isoardi è tornata in Italia: dai social rassicura tutti (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ tornata in Italia Elisa Isoardi e il primo post, con un saluto speciale, lo ha voluto dedicare a tutte le persone che le hanno dimostrato grande affatto in questi giorni. Purtroppo per lei l’Isola dei famosi 2021 è finita prima del previsto, è stata infatti costretta a ritirarsi a causa di un problema all’occhio. Dopo il viaggio dall’Honduras, la conduttrice ha fatto rientro in Italia e ha voluto quindi rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute! Ancora abbronzatissima e sempre bellissima, Elisa porta la penda per proteggere l’occhio, in vista delle visite e degli accertamenti che dovrà fare nei prossimi giorni. E chissà magari poi tra una settimana la vedremo nello studio de L’Isola dei famosi 2021, potrebbe dare il suo contributo a questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ine il primo post, con un saluto speciale, lo ha voluto dedicare a tutte le persone che le hanno dimostrato grande affatto in questi giorni. Purtroppo per lei l’Isola dei famosi 2021 è finita prima del previsto, è stata infatti costretta a ritirarsi a causa di un problema all’occhio. Dopo il viaggio dall’Honduras, la conduttrice ha fatto rientro ine ha voluto quindiresulle sue condizioni di salute! Ancora abbronzatissima e sempre bellissima,porta la penda per proteggere l’occhio, in vista delle visite e degli accertamenti che dovrà fare nei prossimi giorni. E chissà magari poi tra una settimana la vedremo nello studio de L’Isola dei famosi 2021, potrebbe dare il suo contributo a questa ...

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - MilaVolani : @IsolaDeiFamosi Mi dispiace per Elisa Isoardi che si e' dovuta ritirare mi auguro che guarisca presto e che rientri all'isola! Forza Elisa!?? - indocti : Ok, Elisa sta bene ma è in Italia quindi non torna sull'isola. #isola #isohard #isoardi - MilaVolani : @IsolaDeiFamosi Mi dispiace per Elisa Isoardi che si e' dovuta ritirare mi auguro che guarisca presto e che rientri all'isola! Forza Elisa!?? -