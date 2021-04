Elezioni Amministrative 2021, Milano: gli errori della sinistra e una città da ricostruire dopo il Covid (Di lunedì 19 aprile 2021) A Milano si è più impegnati a reagire alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche che a pensare alla campagna elettorale. Molti non sanno o non sono interessati a sapere che quest’anno ci saranno le Amministrative. Eppur ci sono. E gli addetti ai lavori ci stanno lavorando da mesi, con stop and go e difficoltà ideative per una campagna elettorale da giocarsi da remoto, senza confronti dal vivo, senza la fisicità che alimenta i militanti e informa, forma e orienta i cittadini votanti. I 9 municipi tirano le somme dei lavori fatti (o non fatti) e diventano incredibilmente operosi e solerti nel rispondere alle richieste, nel tappare i buchi nelle strade e nel diffondere questionari di soddisfazione. Milano è un’anatra zoppa Milano è stata, in questi cinque anni, un’anatra zoppa e ad azzopparla sono state la ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Asi è più impegnati a reagire alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche che a pensare alla campagna elettorale. Molti non sanno o non sono interessati a sapere che quest’anno ci saranno le. Eppur ci sono. E gli addetti ai lavori ci stanno lavorando da mesi, con stop and go e difficoltà ideative per una campagna elettorale da giocarsi da remoto, senza confronti dal vivo, senza la fisicità che alimenta i militanti e informa, forma e orienta i cittadini votanti. I 9 municipi tirano le somme dei lavori fatti (o non fatti) e diventano incredibilmente operosi e solerti nel rispondere alle richieste, nel tappare i buchi nelle strade e nel diffondere questionari di soddisfazione.è un’anatra zoppaè stata, in questi cinque anni, un’anatra zoppa e ad azzopparla sono state la ...

