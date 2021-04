Donna 32enne trovata morta in casa ad Aosta con ferita alla gola, si indaga per omicidio (Di lunedì 19 aprile 2021) Donna 32enne trovata morta in casa ad Aosta con ferita alla gola. A scoprire il cadavere della vittima sono stati i vigili del fuoco chiamati a intervenire sul posto perché la Donna non rispondeva. Dai primi rilievi è apparso evidente sul cadavere una profonda ferita alla gola. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi nemmeno quella di un possibile omicidio. Drammatico ritrovamento questa mattina in un appartamento di Aosta: in casa giaceva il corpo senza vita di un Donna con una profonda ferita alla gola. La vittima è una ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 aprile 2021)inadcon. A scoprire il cadavere della vittima sono stati i vigili del fuoco chiamati a intervenire sul posto perché lanon rispondeva. Dai primi rilievi è apparso evidente sul cadavere una profonda. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi nemmeno quella di un possibile. Drammatico ritrovamento questa mattina in un appartamento di: ingiaceva il corpo senza vita di uncon una profonda. La vittima è una ...

