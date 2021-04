Democratici di tutto il mondo, unitevi per salvare Navalny, la Russia e la società aperta (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo molto altro di cui occuparci, tipo fermare la strage di anziani, vaccinare la popolazione adulta, reinventarci per evitare di precipitare senza paracadute una volta usciti dal tunnel COVID 19 e ripartire per non farci trovare impreparati quando arriverà la prossima pandemia. Eppure non possiamo far finta di niente di fronte a quello che sta succedendo in queste ore a cento chilometri da Mosca. Alexei Navalny sta morendo in un gulag puntiniano, dopo essere scampato per miracolo al tentativo di assassinio con il veleno Novichok, e dopo essere tornato in patria per sfidare il satrapo del Cremlino. Putin lo ha fatto arrestare all’aeroporto di Mosca, facendo eseguire una sentenza farsa per un reato inventato dai suoi inquisitori, come ai bei tempi delle purghe. E ora lo sta uccidendo lentamente, negandogli le cure necessarie, nel disinteresse generale. Nel suo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Abbiamo molto altro di cui occuparci, tipo fermare la strage di anziani, vaccinare la popolazione adulta, reinventarci per evitare di precipitare senza paracadute una volta usciti dal tunnel COVID 19 e ripartire per non farci trovare impreparati quando arriverà la prossima pandemia. Eppure non possiamo far finta di niente di fronte a quello che sta succedendo in queste ore a cento chilometri da Mosca. Alexeista morendo in un gulag puntiniano, dopo essere scampato per miracolo al tentativo di assassinio con il veleno Novichok, e dopo essere tornato in patria per sfidare il satrapo del Cremlino. Putin lo ha fatto arrestare all’aeroporto di Mosca, facendo eseguire una sentenza farsa per un reato inventato dai suoi inquisitori, come ai bei tempi delle purghe. E ora lo sta uccidendo lentamente, negandogli le cure necessarie, nel disinteresse generale. Nel suo ...

