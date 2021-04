Covid, l’annuncio di Pfizer e Biontech: “Altre 100 milioni di dosi di vaccino all’Ue nel 2021” (Di lunedì 19 aprile 2021) Cinque giorni fa l’annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del cambio di rotta nell’acquisto dei vaccini con l’intenzioni di concentrarsi su quelli sviluppati con la tecnica dell’Rna messaggero. Oggi Pfizer-Biontech hanno annunciato che forniranno Altre 100 milioni di dose del vaccino anti-Covid all’Unione europea nel 2021. l’annuncio arriva in una nota del colosso americano in cui si spiega che è il risultato della decisione di Bruxelles di esercitare l’opzione di acquisto di ulteriori nell’ambito dell’Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio 2021. Questa ulteriore fornitura porta il totale delle dosi del vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Cinque giorni fadella presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del cambio di rotta nell’acquisto dei vaccini con l’intenzioni di concentrarsi su quelli sviluppati con la tecnica dell’Rna messaggero. Oggihanno annunciato che forniranno100di dose delanti-all’Unione europea nelarriva in una nota del colosso americano in cui si spiega che è il risultato della decisione di Bruxelles di esercitare l’opzione di acquisto di ulteriori nell’ambito dell’Advanced Purchase Agreement ampliato, firmato il 17 febbraio. Questa ulteriore fornitura porta il totale delledel...

