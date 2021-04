Covid Basilicata, oggi 47 contagi e nessun morto: bollettino 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 47 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 19 aprile. nessun morto nelle ultime 24 ore. Secondo quanto rende noto la task force regionale con il consueto bollettino, i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 sono emersi su un totale di 407 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.507 (-51), di cui 5.326 in isolamento domiciliare. Sono 15.721 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-2). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 47 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 19nelle ultime 24 ore. Secondo quanto rende noto la task force regionale con il consueto, i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 sono emersi su un totale di 407 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 98. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.507 (-51), di cui 5.326 in isolamento domiciliare. Sono 15.721 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 479 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-2). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, ...

