Cosa prevede il piano della Commissione europea sull’intelligenza artificiale

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Photo by Alain Pitton/NurPhoto)La sicurezza e la salvaguardia dei diritti fondamentali vengono prima dell’intelligenza. Con questo approccio, lasi prepara a presentare il 21 aprile il primo quadro normativo per regolamentare l’impatto dell’Ai sulle nostre vite che arriva dopo il libro biancodel febbraio 2020. Nel mentre è stata avviata una consultazione pubblica con cittadini, Stati membri, società civile, accademici e industrie coinvolte proprio con l’obiettivo di stabilire le basi di una regolamentazione. Ma l’iter è ancora lungo: il documento dovrà ottenere il via libera dei governi e poi del Parlamento europeo. Tuttavia unaè chiara: sulla scia del Gdpr, il regolamento generale per la protezione dei dati, ...