Coronavirus | 8 864 casi con 146 728 tamponi Le vittime sono 316 | calano le terapie intensive

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italiastati accertati 8.864 nuovidi infezione da Sars-Cov-2 tra i 146.728processati, di cui 56.549 test rapidi. I decessistati 316. Come ogni lunedì, per effetto di minori dimissioni, aumenta il saldo tra ingressi e uscite nei reparti di area medica:94 in più i ricoverati con sintomi. Sensibile calo, invece, dellecon 67 posti letto liberi in più in un giorno da 141 ingressi. Articolo in aggiornamento