Coprifuoco, Costa: "Possibile slittamento alle 23" (Di lunedì 19 aprile 2021) Far slittare l'inizio del Coprifuoco dalle 22 alle 23. E' l'ipotesi su cui si sta riflettendo secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Credo che una riflessione sull'allungare di un'ora" l'inizio del Coprifuoco, "soprattutto consentendo la cena nei ristoranti all'aperto, possa essere una riflessione sulla quale approfondire", ha detto intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "Credo – ha aggiunto – che l'importante non è" se si allungherà l'orario già "dal 26 aprile o dal 1 maggio. L'importante è iniziare questa fase di riapertura, ridare speranza e fiducia ai nostri cittadini. Se l'allungamento" dell'orario in cui scatta il Coprifuoco "arriverà una o 2 settimane dopo, non credo sia questo il problema. Credo che dobbiamo essere consapevoli che è iniziata una fase nuova".

