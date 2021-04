Come Willy: il ragazzo pestato a Colleferro per aver difeso un amico (Di lunedì 19 aprile 2021) Colleferro rivive l’incubo della morte di Willy Monteiro dopo il pestaggio di un ragazzo di diciassette anni. E lui racconta: “Si sono vendicati perchè ho difeso un amico” Il ragazzo pestato a Colleferro per aver difeso un amico Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche con un calcio. È questa la ricostruzione dell’aggressione ai danni di 17 anni avvenuta a Colleferro, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)rivive l’incubo della morte diMonteiro dopo il pestaggio di undi diciassette anni. E lui racconta: “Si sono vendicati perchè houn” IlperunPrima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche con un calcio. È questa la ricostruzione dell’aggressione ai danni di 17 anni avvenuta a, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente uccisoDuarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato ...

