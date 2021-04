Catturato il latitante Luciano Scibilia | è tra i pedofili più pericolosi al mondo

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 aprile 2021)il pedofiloa Santo Domingo, 74enne, è stato fermato venerdì 16 aprile a Santo Domingo mentre cercava di ritornare in Italia. Era l’unicoitaliano inserito nella lista Europol dei 19 “predatori sessuali” più ricercati a livello internazionale. L’uomo violentava minorenni fingendosi uno pranoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia. L’uomo, che deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale su minori, era stato segnalato anche sul sito eumostwanted.eu, Most Wanted Fugitives, e da ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive Latitanti). Le accuseè destinatario di un ordine di esecuzione, emesso dalla Procura ...