Cara ministra | come don Fausto chiedo che i malati di mente non siano trattati da carcerati

(Di lunedì 19 aprile 2021) In occasione della visita del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, pubblichiamo la lettera aperta scritta da Antonio Nastasio, ex dirigente superiore dell’Amzione penitenziaria, in quiescenza, che ha vissuto in prima persona l’assistenza aidagli Anni Settanta fino ai giorni nostri. In particolare a Bergamo dove ha lavorato a fianco di donResmini. Ho letto sul giornale Bergamonews della sua venuta a Bergamo per l’intitolazione della Casa Circondariale a don, uomo e amico di grandi virtù umane e con profondo senso della giustizia e carità che elargiva, senza compassione e critica ma con rispetto del dolore verso chi subiva il reato. Lo ritengo un atto di grande riconoscenza per un sacerdote amico degli ultimi, che dopo il suo lavoro, in questi termini ne parlava, in carcere andava ...