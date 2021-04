(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono ritenuti dagli investigatoriSquadra Mobile diDirezione Distrettuale Antimafia coinvolti nel ferimento di Gennaro Casaburi, 43 anni, persona già nota alle forze dell’ordine, centrato da 9 colpi d’arma da fuoco, il 20 dicembre del 2020, in un agguato scattato nel quartiere Secondigliano del capoluogo partenopeo: ladi Stato ha notificato due provvedimenti cautelari in carcere emessi dal gip nei confronti dei pregiudicati (per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio) Massimo Molino e Giovanni Mancini, di 47 anni e 28 anni. Nella “gambizzazione” di Casaburi, al quale i colpi di pistola recisero, tra l’ altro, l’arteria poplitea, sono ritenuti coinvolti anche Vincenzo Maione e Orlando Di Maio, entrambi già ...

Advertising

anteprima24 : ** #Camorra: 43enne gambizzato a ##Napoli, due #Arresti della Polizia ** -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra 43enne

ilmattino.it

... che nel novembre 2020 aveva portato allo scoperto un tentativo di infiltrazione , da parte di unnapoletano, pluripregiudicato , fratello di un condannato in via definitiva per, nel ...morto all'ospedale Monaldi di Napoli, per complicazioni legate al Covid, ilfunzionario della Polizia di Stato Luigi Schettino , sposato con due gemelli. Schettino era ...ucciso dalla, ...Nuova risvolti per l'operazione Dirty Cleaning, condotta dalla Guardia di finanza di Rimini, che ha sequestrato all'indagato contanti e un immobile ...Una nuova inchiesta svela che il carburante è il nuovo 'oro' della camorra, tanto da fermare la guerra e un killer. Stamattina nelle province ...