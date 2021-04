Bonaccini | “Attenti agli applausi nelle piazze con gli ospedali pieni”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Stoccata di Stefano Bonaccini nei confronti di chi, nel centrodestra, si schiera con le piazze e contro le misure anti-Covid. “Manifestazioni di piazza più capite da una certa parte politica? Avrei dei dubbi, a fare politica per tre voti in più alle elezioni domattina e qualche applauso con gli ospedali che si riempiono io ci starei molto attento”. Il presidente dell’Emilia-Romagna ha risposto così questa mattina a Mattino 5 sul sostegno alle manifestazioni di piazza contro le chiusure. Quell’atteggiamento, dice ancora Bonaccini, “in qualche caso è solo strumentale”. “SERVE PRUDENZA, NON È FINITA: IL RISCHIO VA CORSO PER EVITARE LA DISPERAZIONE SOCIALE”