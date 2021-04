Advertising

qn_giorno : #Bergamo, usurai sfruttano il #Covid: debiti fino a 1 milione di euro. Due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo usurai

... condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di, al lavoro dal marzo del 2020. ... non potendo ricorrere al credito tradizionale per problemi legati al passato, si è rivolto a''di ...I carabinieri dihanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre quattro a piede libero per usura. ... si è rivolto a"di professione" della zona e a diversi "amici" che allettati ...Bergamo - Due arresti e quattro denunce a piede libero. E' il bilancio dell'operazione 'Handbrake, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bergamo, al lavoro dal marzo del 2020. Secondo l ...Milano, 19 apr. (Adnkronos) - I carabinieri di Bergamo hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre quattro a piede libero per ...