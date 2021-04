Beppe Grillo infuriato: “Mio figlio non ha fatto niente, arrestate me” (Video) (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – All’improvviso un garantista. Beppe Grillo si scaglia contro i riflettori puntati sul figlio 19enne Ciro, accusato di stupro da una ragazza italo-svedese e adesso sotto inchiesta insieme a tre suoi amici. “Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera”, tuona Grillo in un Video su Facebook. Il garante del M5S se la prende così con chi sta sentenziando sul figlio, che potrebbe essere rinviato a giudizio. Beppe Grillo: “Sono quattro coglioni, non quattro stupratori” “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere veramente perché un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr – All’improvviso un garantista.si scaglia contro i riflettori puntati sul19enne Ciro, accusato di stupro da una ragazza italo-svedese e adesso sotto inchiesta insieme a tre suoi amici. “Se dovete arrestare mio, che non ha, alloraanche me, perché ci vado io in galera”, tuonain unsu Facebook. Il garante del M5S se la prende così con chi sta sentenziando sul, che potrebbe essere rinviato a giudizio.: “Sono quattro coglioni, non quattro stupratori” “Mioè su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere veramente perché un ...

