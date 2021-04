Atp Belgrado 2021 | programma e orari di martedì 20 aprile con Mager

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, in riferimento alla giornata di20. Gianlucasarà protagonista in Serbia e affronterà Laslo Djere, testa di serie numero 9 del torneo, vero e proprio osso duro sul rosso. Sfida non facile per l’azzurro, che dovrà vedersela contro un tennista di casa. In campo anche Matteo Berrettini, che farà coppia con Andrea Vavassori e sfiderà Molteni/Nielsen. Di seguito lazione integrale.ATP(20) CENTER COURT dalle ore 12.00 – Berankis vs Delbonis a seguire – (Q) Bagnis vs (8) Kecmanovic a seguire – (Q)vs (9) Djere non prima delle ore ...